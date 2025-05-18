هام.. صرف رواتب الموظفين نهاية الأسبوع

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين والعاملين في الدولة يوم الخميس القادم، بعد أن تم تبكيرها من أجل عدم مصادفة عمليات الصرف أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك بسبب إجازة الجمعة السبت، وعليه أوضح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف الرواتب يبدأ من يوم 22 مايو 2025 مع توزيع المتأخرات التي تُصادف أيام 8 و11 و12 من الشهر ذاته، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بعمليات الصرف التي تضمن كافة العاملين بالدولة.

بدء صرف رواتب الموظفين

تبدأ وزارة المالية في إيداع رواتب الموظفين والعاملين بالدولة يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025 من جميع منافذ الصراف الألي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة وكذلك كافة فروع البريد المصري، ناهيك عن أن عمليات الصرف تبقى مستمرة بداية من الخميس وحتى يوم 24 من الشهر نفسه من أجل أن يتحصل عليها كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة تعرقل عمليات الصرف، وعن المواعيد التي تضمن كافة الجهات العاملة في الدولة تأتي بناءً على ما تُحدد المنظومة المالية الإلكترونية.

عدم تزاحم على صرف مرتبات الموظفين في الدولة

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه لا يوجد تزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وذلك بفضل جدول المواعيد المُحددة من قبل المنظومة المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت وبأي مكان بمختلف ماكينات الصراف الألي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المعنية لكافة الجهات الإدارية العاملة بالدولة.