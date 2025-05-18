تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على نايل سات لمتابعة أجمل أناشيد الأطفال وبرامجهم التعليمية

تُعد قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المحبوبة لدى الأطفال في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتربوي هادف يجمع بين الأغاني التعليمية والبرامج التثقيفية التي تنمي خيال الطفل وتُعزز من قدراته المعرفية، ومنذ انطلاقها، استطاعت القناة أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الصغار وأولياء الأمور على حد سواء، وذلك من خلال اختيار دقيق للمواد المعروضة وأسلوب ممتع يخاطب عقول الأطفال وميولهم بطريقة ذكية وآمنة.

ومع بداية عام 2025، أعلنت إدارة القناة عن تحديث ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات لتحسين جودة البث وتقديم صورة وصوت أوضح للمشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي، ويبحث الكثير من الأهالي عن هذا التردد الجديد ليتمكن أطفالهم من متابعة أناشيد طيور الجنة المحبوبة مثل “ماما جابت بيبي”، و”بابا تلفون”، إلى جانب البرامج الممتعة مثل “فزورة مع الأمورة”، و”رياض الجنة” وغيرها من الفقرات الترفيهية والدينية.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات:

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل القناة:

الدخول إلى الإعدادات من الريموت.

اختيار “التركيب” ثم “البحث اليدوي”.

إدخال التردد والمعاملات السابقة بدقة.

الضغط على زر “بحث” ثم “حفظ”.

قناة طيور الجنة تُعد خيارًا مثاليًا للأهل الذين يبحثون عن محتوى آمن وهادف لأطفالهم، خاصةً في ظل ازدحام القنوات ببرامج غير مناسبة، ومع تحديث التردد الجديد، باتت القناة متاحة بجودة أعلى، لتمنح طفلك تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية في الوقت ذاته.