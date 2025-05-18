الحكومة العراقية تعلن صرف رواتب المظفين قبل عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن اقتراب صرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين المدني والعسكري، نظير أن ذلك سيوافق يوم 21 من شهر مايو 2025، وهو ما سيكون قبل عيد الأضحى المبارك، بحيث يتحصل عليها كافة المستفيدين، مؤكدة أن الرواتب تم العمل على إكمال القوائم المعنية بهم من أجل إرسالها إلى المصارف في غضون الساعات القادمة، وسيتم البدء في مباشرة توزيع المستحقات المالية، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل.

صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار

وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان، أن الحكومة ستكمل قوائم شهر أيار وتقوم بإرسالها إلى بغداد مع نهاية الأسبوع الحالي، فيما يُساهم ذلك في صرف الرواتب قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن حكومة كردستان وعدت بإرسال المبالغ المستحقة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بحيث يتمكن العاملين في الإقليم سواء القطاع المدني أو العسكري من أجل صرفها.

انتهاء توزيع رواتب موظفين كردستان

وكانت وزارة المالية في كردستان، بدأت المباشرة في صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان، بعد أن تم إرسال التخصيصات المالية من قبل الحكومة الاتحادية إلى جميع المصارف العاملة في الإقليم، والعمل على سهولة الصرف من خلال ماكينات الصراف الألي وكان ذلك في أيام العمل الرسمي، بحيث يتسنى الموظفين من الحصول على مستحقات المالية دون مواجهة أي عرقلة، حتى أن رواتب الشهر الجديد سيتم البدء في مباشرتها خلال الساعات القادمة وقبل نهاية الشهر الحالي.