طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم في الفرن بطعم غني وتحضير سهل

المسقعة من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ المصري والعربي، وهي وجبة شهية ومتكاملة تُحضَّر بمكونات بسيطة ومذاق قوي يجمع بين الباذنجان واللحم والتوابل، وتُعد المسقعة باللحم المفروم خيارًا مثاليًا لوجبة الغداء، إذ تحتوي على قيمة غذائية عالية وتُشبع لساعات طويلة.

المكونات المطلوبة:

2 حبة باذنجان رومي كبيرة

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ثمرة فلفل رومي مقطع

2 ثمرة طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح، فلفل أسود، رشة قرفة، بهارات لحم

زيت للقلي

طريقة التحضير:

يُقطع الباذنجان شرائح دائرية، ويُرش بالقليل من الملح، ويُترك لمدة ربع ساعة لتقليل امتصاص الزيت، ثم يُقلى حتى يأخذ لونًا ذهبيًا. في مقلاة، يُشوح البصل في قليل من الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُقلب جيدًا حتى يتغير لونه. يُضاف الثوم والتوابل وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة، ويُترك الخليط حتى ينضج ويتبخر الماء تمامًا. في صينية فرن، توضع طبقة من الباذنجان، ثم طبقة من اللحم، ثم تُكرر الطبقات حتى تنتهي الكمية، ويُوزع الفلفل الرومي على الوجه. تُدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تتجانس المكونات. تُترك لتهدأ قليلًا قبل التقديم حتى يسهل تقطيعها.

نصائح إضافية:

يمكن استبدال الباذنجان المقلي بالمشوي لتقليل الدهون.

يُمكن إضافة طبقة من الجبن على الوجه لمذاق مختلف.

تقديم المسقعة مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي يجعلها وجبة مثالية.

المسقعة من الوصفات التي لا يختلف عليها اثنان، ويمكنك تحضيرها بسهولة في أي وقت لتضيفي لمسة مميزة إلى مائدتك اليومية.