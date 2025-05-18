تردد قناة روتانا سينما الجديد على نايل سات لمتابعة أحدث الأفلام بجودة عالية

تُعد قناة روتانا سينما واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض الأفلام العربية، حيث تحظى بشعبية واسعة في مختلف الدول العربية، نظرًا لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الكوميديا، الدراما، والأكشن، وقد قامت إدارة القناة مؤخرًا بتحديث ترددها لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أوضح وأكثر استقرارًا للجمهور، القناة تابعة لشبكة روتانا الترفيهية، وتحرص على عرض أحدث إنتاجات السينما المصرية والعربية، إلى جانب مكتبة ضخمة من الأفلام الكلاسيكية التي تلقى إعجاب جميع الفئات العمرية، كما تميزت القناة بتقديم عروض حصرية وعرض أول للعديد من الأفلام فور نزولها من دور العرض.

تردد قناة روتانا سينما الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD و HD حسب نوع جهاز الاستقبال

طريقه التنزيل

افتحي قائمة الإعدادات من الريموت (Menu).

اختاري “تركيب” أو “Installation”.

اختاري “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.

حددي القمر الصناعي “نايل سات”.

أدخلي التردد: 12226

اختاري الاستقطاب: أفقي (H)

أدخلي معدل الترميز: 27500

اضغطي “بحث” أو “Scan”.

انتظري حتى انتهاء البحث، ثم احفظي القناة.

ابحثي عنها في قائمة القنوات باسم “Rotana Cinema”.

حرصت القناة على ضبط تقنياتها لتناسب مختلف أنواع الشاشات وأجهزة الاستقبال، مما جعلها قناة مفضلة في كل بيت عربي، كما أن جدول عرضها يضم أفلامًا على مدار الساعة، دون فواصل طويلة أو محتوى مكرر، وهو ما زاد من شعبيتها وارتباط الجمهور بها.

ومن الجدير بالذكر أن القناة تحرص دائمًا على تحديث تردداتها لتحسين الخدمة، لذلك يُنصح بإعادة ضبط التردد الجديد للاستمتاع بأفضل جودة عرض ممكنة، والاستمرار في متابعة أروع أفلام السينما من راحة منزلك.