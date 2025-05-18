طريقة عمل صينية الكنافة بالقشطة بطريقة بيتي سهلة وطعم زي الجاهزة تمامًا

الكنافة بالقشطة من الحلويات المحببة في كثير من البيوت العربية، وتُقدَّم غالبًا في المناسبات والعزومات لشكلها الفاخر ومذاقها الغني، تحضير الكنافة في البيت لا يتطلب مجهودًا كبيرًا، فقط القليل من التركيز في الخطوات، وستحصلين على نتيجة تضاهي المحلات المتخصصة، بطعم شهي وقوام متماسك.

المكونات اللازمة:

نصف كيلو كنافة طازجة

نصف كوب سمنة سايحة

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق كبيرة سكر

للتقديم:

شربات بارد (قطر)

فستق أو جوز هند حسب الرغبة

خطوات التحضير:

في قدر على النار، يُسخَّن الحليب حتى يقترب من الغليان، ثم يُضاف إليه السكر والنشا المُذاب في قليل من الحليب البارد، وتُقلب المكونات باستمرار حتى يثخن الخليط ويأخذ قوام القشطة، ثم تضاف الفانيليا ويُترك جانبًا ليبرد. تُفتَّت الكنافة جيدًا باليد أو باستخدام الكبة، ثم يُضاف إليها السمنة المذابة وتُقلَّب جيدًا حتى تتغلف كل الشعيرات. في صينية مناسبة، يُفرد نصف كمية الكنافة ويُضغط عليها جيدًا حتى تتماسك، ثم تُوزع القشطة بالتساوي فوقها دون ملامسة الأطراف. تُغطى القشطة بالنصف الآخر من الكنافة وتُضغط بخفة، ثم تُدخل الصينية فرنًا متوسط الحرارة حتى يتحول وجهها إلى اللون الذهبي. تُخرج الصينية من الفرن، ويُسكب عليها الشربات البارد فورًا، وتُترك لتهدأ قبل التقديم.

نصائح لضبط الوصفة:

لا تُسخن القشطة كثيرًا حتى لا تصبح سائلة.

يجب أن يكون الشربات باردًا لضمان تشرب الكنافة دون أن تفقد قرمشتها.

يُفضَّل وضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقطيع لتثبيت الطبقات.

الكنافة بالقشطة وصفة متكاملة في الطعم والمظهر، وتُعد خيارًا رائعًا لكل من يرغب في تحضير حلوى شرقية مميزة في المنزل دون تعقيد.