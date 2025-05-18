طريقة عمل البسبوسة الطرية في البيت زي حلواني فاخر بخطوات مضمونة ومكونات بسيطة

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بقوامها الطري ومذاقها الغني، وهي حلوى تقليدية يعشقها الجميع، وتُقدَّم في المناسبات والأعياد والزيارات، تحضيرها في المنزل ليس صعبًا كما يعتقد البعض، فقط باتباع الخطوات الصحيحة والمقادير المضبوطة ستحصلين على بسبوسة ذهبية وهشة مثل التي تُباع في أشهر محلات الحلويات.

المكونات الأساسية:

كوبان من دقيق السميد الناعم (سميد بسبوسة)

نصف كوب سكر أبيض

كوب زبادي بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سمنة مذابة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب جوز هند (اختياري)

لتحضير الشربات:

كوب ونصف سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

تحضير الشربات أولًا: في قدر صغير، يوضع السكر والماء ويُترك على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، ثم يُضاف عصير الليمون ويُترك لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلًا، ثم يُترك ليبرد تمامًا. تحضير البسبوسة: في وعاء عميق، يُخلط دقيق السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج باودر، ثم تُضاف السمنة والزبادي والفانيليا، ويتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات وتتشرب السمنة جيدًا. يُسكب الخليط في صينية مدهونة بالقليل من السمنة، ويُفرد بالتساوي، ويمكن تزيين الوجه بحبات اللوز أو الفستق. تُخبز البسبوسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي. فور خروجها من الفرن، يُسكب الشربات البارد عليها وهي ساخنة، وتُترك حتى تتشرب جيدًا قبل التقديم.

نصائح للحصول على بسبوسة مثالية:

لا يُفضل خفق المكونات بقوة حتى لا تصبح البسبوسة جافة.

يُفضل استخدام الزبادي الطبيعي غير المحلى لضبط الطعم.

يجب صب الشربات باردًا على البسبوسة الساخنة للحصول على أفضل نتيجة.

البسبوسة من الوصفات التي يمكن إعدادها بسهولة في أي وقت، وتناسب جميع الأذواق، كما يمكن تقديمها بجانب كوب شاي أو قهوة كتحلية فاخرة ترضي جميع أفراد العائلة.