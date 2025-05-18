طريقة عمل الأرز باللبن زي المحلات.. كريمي ولذيذ وبمكونات بسيطة من مطبخك

الأرز باللبن من الحلويات الشرقية التقليدية التي لا تغيب عن موائد الأسرة المصرية، فهو من الأطباق الغنية والمغذية التي تقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة، ولتحقيق القوام الكريمي والطعم المميز كما يُقدَّم في أشهر محلات الحلويات، إليكِ الطريقة الأصلية لتحضيره في المنزل بخطوات واضحة وبمكونات بسيطة وآمنة.

المكونات:

نصف كوب أرز مصري مغسول جيدًا

4 أكواب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة مذابة في ربع كوب حليب بارد

رشة قرفة (اختيارية)

مكسرات أو زبيب للتزيين

طريقة التحضير:

في قدر متوسط، ضعي الأرز مع كوب ونصف من الماء على نار متوسطة، واتركيه حتى ينضج تمامًا ويمتص كل الماء. أضيفي الحليب تدريجيًا إلى الأرز الناضج وقلّبي برفق حتى يمتزج جيدًا، ثم خففي النار. أضيفي السكر وقلّبي حتى يذوب تمامًا، ثم أضيفي الفانيليا لتحسين النكهة. بعد غلي المزيج لدقائق، أضيفي خليط النشا المذاب في الحليب البارد وحرّكي باستمرار حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كريميًا. ارفعي الأرز باللبن عن النار واسكبيه في كاسات التقديم، ثم زينيه بالمكسرات أو الزبيب أو رشة قرفة حسب الرغبة. يمكن تقديمه دافئًا أو وضعه في الثلاجة ليُقدَّم باردًا حسب الذوق.

نصائح لضمان أفضل نتيجة:

لا تتركي الحليب يغلي بدون تقليب لتفادي التكتل.

استخدام الحليب كامل الدسم يمنحك قوامًا غنيًا وطعمًا أفضل.

غلي الأرز جيدًا قبل إضافة الحليب يساعد على نعومة المزيج.

الأرز باللبن وجبة مثالية للحلوى، سهلة التحضير ومناسبة لكل أفراد الأسرة، كما يمكن تقديمها في المناسبات أو كتحلية خفيفة بعد الوجبات، جربيها وستحصلين على مذاق لا يقاوم.