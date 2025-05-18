طريقة عمل لقمة القاضي طرية من جوه ومقرمشة من برا زي الجاهزة بخطوات سهلة وسريعة

لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بطعمها الشهي وقرمشتها الذهبية، لكن كثير من السيدات تبحث عن طريقة لضبطها في المنزل بحيث تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل مثل الجاهزة تمامًا، في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل لقمة القاضي بأسهل الخطوات وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت.

مكونات لقمة القاضي:

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

1 كوب وربع ماء دافئ (تقريبًا)

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

زيت غزير للقلي

مكونات الشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا أو ماء ورد حسب الرغبة

خطوات التحضير:

تحضير الشربات أولًا: في وعاء على النار، ضعي السكر والماء وقلّبي حتى يذوب السكر، ثم أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلًا، وأخيرًا أضيفي الفانيليا أو ماء الورد واتركيه يبرد تمامًا. تحضير العجينة: في وعاء عميق، ضعي الدقيق، النشا، الخميرة، السكر، والملح، وقلّبيهم جيدًا، أضيفي الماء تدريجيًا وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة سائلة وسميكة قليلًا مثل قوام الزبادي. تخمير العجينة: غطي الوعاء واتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة حتى تتضاعف. التحمير: سخني الزيت جيدًا في مقلاة عميقة. ضعي العجينة في كيس حلواني أو كيس بلاستيك مقصوص الطرف، وابدئي بتقطيع كرات صغيرة في الزيت باستخدام مقص مغموس في الزيت. القرمشة المثالية: قلّبي الكرات في الزيت على نار متوسطة حتى تبدأ في الانتفاخ، ثم ارفعيها من الزيت واتركيها 10 دقائق لترتاح، ثم أعيدي قليها مرة أخرى في زيت ساخن جدًا لتحصلي على اللون الذهبي والقرمشة الخارجية. التقديم: ارفعي لقمة القاضي من الزيت، وضعيها مباشرة في الشربات البارد، ثم أخرجيها بعد ثوانٍ وضعيها في طبق التقديم.

نصائح لنجاح لقمة القاضي:

يجب أن يكون الشربات باردًا والعجينة مقلية ساخنة لضمان القرمشة.

القلي على مرتين يمنحك نتيجة مثل الجاهزة تمامًا.

يمكن رش القليل من السكر البودرة أو تغليفها بصوص الشوكولاتة أو النوتيلا حسب الرغبة.

استمتعي مع عائلتك بلقمة القاضي اللذيذة، وشاركيهم لحظات لا تُنسى مع طعم رائع ونتيجة احترافية من مطبخك!