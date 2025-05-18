مسابقة التربية والتعليم.. إعلان موعد التقديم لمسابقة معلمي الحصة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن موعد التقديم في مسابقة معلمي الحصة 2025، نظير أن ذلك سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، ناهيك عن أن الوزارة أفصحت عن رابط التقديم لهذه المسابقة، بما يتمكن كل متقدم من التقديم إليها على بوابة الوظائف الحكومية، ويمكنك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لهذه المسابقة، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

كيفية التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم “مسابقة معلمي الحصة”، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة بوابة الوظائف الحكومية.

مع الإنتقال إلى صفحة الوظائف.

ليتم بعدها الذهاب إلى صفحة “وظائف وزارة التربية والتعليم”.

اختيار المحافظة المقيم بها المتقدم.

الموافقة على الشروط المفروضة من قبل البوابة.

مع النقر على زر “تقديم الطلب”.

بحيث تتمكن من حفظ البيانات المُدخلة.

النقر في النهاية على زر “التقديم النهائي”.

ما هي شروط مسابقة معلمي الحصة؟

وتتمثل أبرز الشروط المفروضة على راغبي التقديم في مسابقة معلمي الحصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، بناءً على ما يأتي:-