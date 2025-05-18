للموظفين والمتقاعدين 5.000.000 دينار سلفة مصرف الرافدين بأقساط ميسرة لمدة 5 سنوات بتلك الشروط

يقدم مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين أفضل الحلول التمويلية حيث يوفر لهم سلفة تبدأ من مبلغ 5 مليون دينار عراقي حتى 25 مليون دينار عراقي ولكن يوفر المصرف تلك السلفة المالية بشروط وضوابط ميسرة حيث يتم منح تلك السلفة لمن بطاقة الماستر كارد كضامن للحصول على التمويل المناسب في عموم العراق لذا سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرافدين في عموم العراق.

شروط طلب سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

مصرف الرافدين وفر للموظفين والمتقاعدين سلفة مالية تصل إلى 25 مليون دينار بضمان الماستر كارد حيث لا بد من تحويل الراتب الشهري على مصرف الرافدين مع توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

ضرورة وجود بطاقة ماستر كارد سارية المفعول من مصرف الرافدين.

يجب أن يكون للمتقدم دخل شهري ثابت يتم تحويله لدى المصرف.

كما يتم خصم القسط الشهري من مصرف الرافدين والفائدة عن طريق بطاقة الماستر كارد.

كما للعلم يجب أن يكون الدخل كافي لتغطية الأقساط والفوائد الشهرية لدى مصرف الرافدين.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 73 عام على الأكثر.

لا بد من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

برنامج سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين