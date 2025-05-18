“شوف الدهب رايح على فين؟” أسعار الذهب اليوم الاحد 18/5/2025 بمنتصف التعاملات اليومية

تعد أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، نظرا لما يمثله المعدن الأصفر من قيمة مالية مستقرة نسبيا في أوقات التقلبات الاقتصادية والسياسية ويشهد سوق الذهب اليوم حالة من الترقب والتقلب الطفيف، مدفوعا بعدة عوامل تؤثر في حركة الأسعار عالميا ومحليًا.

اتجاهات السوق وتأثيرها على السعر

تشهد أسعار الذهب اليوم تغيرات طفيفة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات رئيسية من بينها أسعار الفائدة العالمية، ومستويات التضخم، وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي فعندما يتراجع الدولار يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع في المقابل فإن ارتفاع الدولار أو زيادة الفائدة يضغطان على أسعار الذهب نحو التراجع.

الوضع المحلي وتغيرات أسعار الذهب

محليا، تتأثر أسعار الذهب اليوم بعدة عوامل، منها حركة العرض والطلب داخل السوق، والتغيرات في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المفروضة على عمليات البيع والشراء، وتظهر المؤشرات أن هناك حالة من الحذر في السوق المحلي، حيث يترقب المتعاملون المزيد من الاستقرار في الأسعار قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

تفاوت أسعار الأعيرة المختلفة من الذهب

تختلف أسعار الذهب بحسب نوع العيار حيث يعد الذهب عيار 24 الأعلى من حيث النقاء والسعر، يليه عيار 21 الذي يحظى بشعبية واسعة في الأسواق العربية، ثم عيار 18 المستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية، ويلاحظ اليوم وجود فروقات واضحة بين أسعار هذه الأعيرة، تتماشى مع النسبة المئوية لمحتوى الذهب النقي في كل منها.

أسعار الذهب اليوم