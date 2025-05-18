أضبط تردد قناة mbc3 للأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية لطفلك

تعرض قناة mbc3 مجموعة من المسلسلات الكرتونية والبرامج التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال الصغيرة كما تساهم القناة الفضائية في تنمية خيال الطفل وتعليمه القيم الإيجابية مما يجعل قناة mbc3 للأطفال من القنوات المفضلة لعدد لا حصر له من الأسر والعائلات العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع مميزات قناة mbc3 وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

مميزات قناة MBC3 الفضائية

تقدم قناة mbc3 محتوى تعليمي مخصص للأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما تعرض برامج ومسلسلات كرتونية بجودة عالية كذلك تعتمد قناة mbc3 على أسلوب تنمية مهارات الطفل الصغير من خلال المسلسلات الكرتونية والبرامج التي تقدمها وتناسب جميع الفئات العمرية.

تردد قناة MBC3 على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة mbc3 عرب سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تثبيت قناة MBC3 على جهاز الرسيفر