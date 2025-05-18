أضبط تردد قناة mbc3 للأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية لطفلك

تعرض قناة mbc3 مجموعة من المسلسلات الكرتونية والبرامج التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال الصغيرة كما تساهم القناة الفضائية في تنمية خيال الطفل وتعليمه القيم الإيجابية مما يجعل قناة mbc3 للأطفال من القنوات المفضلة لعدد لا حصر له من الأسر والعائلات العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع مميزات قناة mbc3 وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
مميزات قناة MBC3 الفضائية
تقدم قناة mbc3 محتوى تعليمي مخصص للأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما تعرض برامج ومسلسلات كرتونية بجودة عالية كذلك تعتمد قناة mbc3 على أسلوب تنمية مهارات الطفل الصغير من خلال المسلسلات الكرتونية والبرامج التي تقدمها وتناسب جميع الفئات العمرية.
تردد قناة MBC3 على الأقمار الصناعية
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11559
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة mbc3 عرب سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تثبيت قناة MBC3 على جهاز الرسيفر
- قم بتشغيل جهاز التلفاز والرسيفر ثم بعد ذلك باستخدام الريموت كنترول.
- عليك بعد ذلك الضغط على زر Menu بعد ذلك اختر إعدادات الترددات.
- ثم سجل تردد قناة MBC3.
- حدد القمر الصناعي مع كتابة بيانات التردد ومنها معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.
- الضغط على خيار البحث وانتظر حتى ينتهي البحث.
- بعد ظهور القناة الفضائية قم بحفظها في قائمة القنوات الخاص بك.
- بذلك يمكن مشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة للأطفال على مدار اليوم بدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة.