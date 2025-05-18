من بيتك افتح حسابك..لينك فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بالرقم الوطني بالشروط المطلوبة

يمكن فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم عبر الأونلاين دون الحاجة لزيارة أي فرع كما وفر البنك هذه الخدمة بكل سهلة بالإضافة إلى توفير مزيد من المزايا منها إدارة الحساب عن بعد وتعدد أنواع الحسابات مختلفة للعملاء السودانين والمغتربين لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح الحساب البنكي الإلكتروني من بنك الخرطوم.

طريقة فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم في السودان

يوفر بنك الخرطوم إمكانية إدارة الحساب عبر الإنترنت بسهولة حيث يمكن توفير أنواع متعددة من الحسابات البنكية لتناسب احتياجات السودانيين والمغتربين من مختلف الجنسيات كما وفر بنك الخرطوم الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم الإلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصي للبنك لذا سوف نقوم بتوضيح خطوات فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم في دولة السودان.

اختيار اللغة المناسبة من الصفحة الرئيسية.

اختر اللغة العربية لتسهيل عملية التصفح.

الدخول إلى خدمة فتح حساب جديد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على فتح حساب جديد مع تحديد نوع الحساب.

بعد اختيار نوع الحساب البنكي الذي يناسب احتياجاتك.

تعبئة النموذج الإلكتروني مع كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك إرسال الطلب لدى موقع بنك الخرطوم.

شروط فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم