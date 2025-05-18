بوصة الدواجن اليوم..بكام أسعار الفراخ في الأسواق المصرية الأحد 18 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض

Mohamed Hussien تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بوصة الدواجن اليوم..بكام أسعار الفراخ في الأسواق المصرية الأحد 18 مايو 2025 وسعر كرتونة البيض

يريد الكثير من الأسر المصرية متابعة الأسواق حيث يأخذوا قرار البيع والشراء على سعر المنتجات في السوق المصري حيث يرغب الكثير التعرف على أسعار الفراخ اليوم حيث في حالة استقرار السعر يكون الطلب على الفراخ البيضاء أو الفراخ البلدي بشكل أكثر لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 18 مايو 2025.

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

يرغب الكثير من متابعي حركة البيع والشراء في الأسواق سواء التجار أو المستهلكين التعرف على سعر الدواجن في الأسواق المصرية لذلك سوف نوضح لكم حركة البيع في الأسواق المصرية طبقاً لتعاملات اليوم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

  • أسعار الفراخ حيث الفراخ البيضاء من 92 إلى 93 جنيه للكيلو
  • كما الفراخ الساسو 90 إلى 91 جنيه للكيلو
  • كذلك سعر الفراخ البلدي 110 جنيه للكيلو
  • أما أمهات الفراخ البيضاء حوالي 70 جنيه للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم

سوف نوضح لكم أسعار الكتاكيت اليوم على حسب الشركة كما يلي بكل التفاصيل:

  • الكتكوت الأبيض من 30 إلى 38 جنيه على حسب الشركة.
  • كما الكتكوت الساسو من 13 حتى 14 جنيه
  • كما يختلف السعر من شركة إلى أخرى على حسب سعر بورصة الدواجن.

سعر كرتونة البيض اليوم

سوف نوضح لكم سعر كرتونة البيض اليوم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

  • البيض الأبيض تبدأ من 123 حتى 127 جنيه
  • كما سعر البيض الأحمر 128 حتى 135 جنيه.
  • كذلك البيض البلدي يصل إلى 144 جنيه.
  • يختلف السعر من منطقة لأخرى أو من محافظة إلى محافظة أخرى على حسب السعر في الأسواق المصرية.
معلومات الكاتب
Mohamed Hussien

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