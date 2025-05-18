هنا رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة فور صدورها عبر منصة مظلتي 2025

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية ضمن جهود الحكومة العراقية لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين والمواطنات العراقيات تحت رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث يقدم البرنامج دعم لجميع العراقيين والعراقيات في مختلف المحافظات بعد توفير جميع الضمانات اللازمة للحصول على الدعم.

أخبار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لقد تزايد البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية ولكن أكدت الوزارة أن الأسماء سوف تنشر عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية فور اختيار المستفيدين طبقاً للشروط والأحكام المطلوب توافرها بالوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التي يتبع لها مقدم الطلب.

اختيار الوجبة السابعة من القائمة في حالة توفرها.

البحث ضمن الأسماء للتحقق من حالة الطلب في حالة ظهور أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط طلب دعم برنامج الرعاية الاجتماعية