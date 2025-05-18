ريلمي تكتسح الأسواق بأرخص الهواتف في 2025.. مواصفات هاتف ريلمي نوت 60X

قامت شركة ريلمي بالإعلان عن أرخص هاتف اقتصادي لها ليكتسح لأسواق بمواصفاته القوية وهو هاتف ريلمي نوت 60X حيث يحمل هذا الهاتف الكثير من المميزات أبرزها هو أنه يحتوي على تصميم أنيق ومميز مقاوم للصدمات بالإضافة إلى معالج قوي وغيرهم الكثير من المزايا والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كافة المواصفات.

مواصفات هاتف ريلمي نوت 60X

يحمل هاتف ريلمي نوت 60X الكثير من المميزات أهمها كلًا من التالي:

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النواة Unisoc Tiger T612 تكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57. التخزين\الرام يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين صلبة 64 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين أخرى 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام، كما أن الهاتف يقوم بدعم ميزة زيادة المساحة التخزينية من خلال تركيب كارت ميموري الكاميرا يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل الشاشة تتوفر الشاشة بشكل النوتش ويتواجد في منتصف الشاشة ونوعها IPS LCD بمساحة 6.74 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 260 بكسل لكل إنش مع دعم معدل تحديث 90Hz بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع Reinforced glass نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة الـ Realme UI البطارية ال 5000 مللي أمبير مع شحن متوفر بقوة 10 واط الألوان متوفر باللون الأسود والأخضر

سعر هاتف Realme Note 60x