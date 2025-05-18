استقبلي عيد الأضحى بأشهى الأكلات.. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك وبدأت الكثير من ربات المنازل في التجهيز ويعتبر طاجن اللحمة بالبصل من أشهر تلك الوصفات حيث يتميز بسرعة وسهولة التحضير بالإضافة للمذاق الشهي والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة تحضير طاجن اللحمة

يمكنكم تحضير طاجن اللحم من خلال احضار المقادير التالية:

كيلو من اللحم الناعم.

ثمرة بصل كبيرة الحجم ويتم تقطيعها إلى شرائح.

ملعقة من الثوم المفروم.

ثمرتان طماطم ويتم بشرها.

ملعقتان من الصلصة.

ملعقة من السكر.

قرف فلفل.

قرن فلفل رومي ويتم تقطيعه.

ملعقة من السمن.

مرقة لحم.

توابل” ملح، فلفل أسود، ملعقة من الحبهان المطحون، ملعقة من الكبابة الصيني، بشرة جوزة الطيب، مكعب مرق دجاج”.

طريقة التحضير