استقبلي عيد الأضحى بأشهى الأكلات.. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك وبدأت الكثير من ربات المنازل في التجهيز ويعتبر طاجن اللحمة بالبصل من أشهر تلك الوصفات حيث يتميز بسرعة وسهولة التحضير بالإضافة للمذاق الشهي والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة التحضير خطوة بخطوة.
طريقة تحضير طاجن اللحمة
يمكنكم تحضير طاجن اللحم من خلال احضار المقادير التالية:
- كيلو من اللحم الناعم.
- ثمرة بصل كبيرة الحجم ويتم تقطيعها إلى شرائح.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- ثمرتان طماطم ويتم بشرها.
- ملعقتان من الصلصة.
- ملعقة من السكر.
- قرف فلفل.
- قرن فلفل رومي ويتم تقطيعه.
- ملعقة من السمن.
- مرقة لحم.
- توابل” ملح، فلفل أسود، ملعقة من الحبهان المطحون، ملعقة من الكبابة الصيني، بشرة جوزة الطيب، مكعب مرق دجاج”.
طريقة التحضير
- في البداية يتم سلق اللحم ويتم تقطيع البصل من فوقه.
- ثم على نار هادئة يتم رفع الطاجن على النار ويتم إضافة ملعقة من السمن ويتم تشويحها لحين أن يتم التتبيل.
- بعد ذلك يتم إضافة الثوم المفروم والانتظار قليلًا ثم إضافة باقي التوابل وهي كلًا من الملح والفلفل الأسود والحبهان وبشرة جوز الطيب ومكعب مرق الدجاج مع ملعقة من الكبيبة الصيني مع قرن فلفل حار والانتظار لحين أن يتم تشويح التوابل.
- بعد ذلك يتم إضافة الطماطم المبشورة مع الصلصة بالإضافة لملعقة من السكر مع قرن فلفل رومي ويتم التقليب.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة نصف كوب من شوربة اللحم مع إضافة اللحم وتركها لحين أن تتشرب طعم التسبيكة.
- بعد ذلك يتم إدخال الطاجن إلى الفرن تحت الشواية لحين أن يأخذ لون.