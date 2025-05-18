عايز تعرف كيف تفتح حساب في بنك الخرطوم يازول؟ دليلك المفصل من أول خطوة لحد ما تستلم بطاقتك البنكية في دقائق

يُعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك السودانية التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع توفير حلول رقمية مبتكرة لتسهيل تجربة العملاء.
المستندات المطلوبة لفتح الحساب في بنك الخرطوم.
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بطاقة هوية سارية (بطاقة قومية أو جواز سفر).
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رقم هاتف سوداني نشط.
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عنوان بريد إلكتروني فعال.
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إيداع أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.
أولاً: فتح حساب عبر الإنترنت (أونلاين)
يتيح بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع.
خطوات فتح الحساب:
-
زيارة المنصة الإلكترونية: onlineaccount.bok-sd.com.
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اختيار اللغة المفضلة.
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إدخال رمز التحقق (Captcha).
-
ملء البيانات الأساسية: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، وغيرها.
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رفع صورة ضوئية للمستندات المطلوبة.
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تأكيد الهوية عبر التقاط صورة شخصية أو فيديو قصير.
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مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
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إرسال الطلب وانتظار إشعار بالموافقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
ثانيًا: فتح حساب عبر تطبيق “بنكك”
إذا كنت تفضل استخدام الهاتف المحمول، يمكنك فتح حساب من خلال تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم.
خطوات فتح الحساب:
-
تحميل تطبيق “بنكك” من متجر التطبيقات المناسب لجهازك.
-
فتح التطبيق والضغط على “تسجيل جديد”.
-
اختيار “فتح حساب جديد”.
-
تحديد اللغة المفضلة.
-
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
-
رفع صورة ضوئية للمستندات المطلوبة.
-
تأكيد الهوية عبر التقاط صورة شخصية أو فيديو قصير.
-
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
-
إرسال الطلب وانتظار إشعار بالموافقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
🏦 ثالثًا: فتح حساب عبر زيارة الفرع
لمن يفضل الإجراءات التقليدية، يمكن زيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم واتباع الخطوات التالية:
خطوات فتح الحساب
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زيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم.
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طلب استمارة فتح حساب من موظف خدمة العملاء.
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ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.
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تقديم المستندات المطلوبة.
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إيداع المبلغ الأولي المطلوب.
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استلام بطاقة الصراف الآلي ومعلومات الحساب بعد المعالجة.
للمزيد من المعلومات
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الرقم الموحد: 1913
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الموقع الإلكتروني: www.bankofkhartoum.com