افتح حسابك من منزلك الآن.. خطوات فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم

يعتبر بنك الخرطوم من أهم المؤسسات المصرفية المتواجدة في السودان حيث لديه شهرة كبيرة نظرًا لما يوفره من خدمات مرضية للعملاء والآن يمكنكم بكل سهولة فتح حساب في البنك بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة أي فرع والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة فتح الحساب مع الشروط اللازم توافرها.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكنكم بكل سهولة فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي مكان وإليكم الخطوات بالتفصيل:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم. ثم يتم تحديد اللغة المفضلة إلأيكم من واجهة الموقع. بعد ذلك يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد. القيام برفع كافة المستندات على سبيل المثال الرقم الوطني أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية. يتم الموافقة على جميع الأحكام والشروط بعد أن يتم قراءتها جيدًا. الانتظار لحين أن يتم الحصول على رسالة تحتوي على رقم الحساب بعد أ يتم مراجعة البنك والموافقة على جميع الشروط.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

على المتقدم أن يكون سوداني الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يتم إيداع مبلغ مبدئي لا تقل قيمته عن 10.000 جنيه سوداني.

الحرص على رفع جميع المستندات المطلوبة التي من بينها كلًا من الرقم الوطني أو جواز السفر.

يتم الانتظار لحين أن يتم دراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط وعلى الفور سيتم فتح الحساب وسيحظى كافة العملاء من تجربة آمنة ومنظمة.