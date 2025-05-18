«كل اللي عرفته قبل كده هيتقلب!» | الحلقة الـ 192 من مسلسل المؤسس عثمان الإعلان الرسمي الجديد يظهر مفآجات مبهرة

تعد الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان” محطة فارقة في سرد الأحداث، حيث تجمع بين الدراما والتاريخ والإثارة، فلا تفوتوا هذه الحلقة المنتظرة، واستعدوا لمغامرة جديدة مع عثمان ومحاربيه في سعيهم لتأسيس الدولة العثمانية.

الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر عشاق الدراما التاريخية بفارغ الصبر عرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان”، والتي من المقرر أن تُعرض على النحو التالي:

قناة ATV التركية: يوم الأربعاء، 14 مايو 2025، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

قناة الفجر الجزائرية (بالترجمة العربية): يوم الخميس، 15 مايو 2025، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

القنوات الناقلة وتردداتها

قناة ATV التركية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12033

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أحداث مشوقة في الحلقة 192

تُعد الحلقة 192 من “المؤسس عثمان” واحدة من أكثر الحلقات إثارة وتشويقًا في الموسم السادس، حيث تتضمن:

عودة تورغوت: يظهر تورغوت مجددًا، لكن مع الأعداء، مما يثير التساؤلات حول ولائه.

أسر تورغوت: يتعرض تورغوت للأسر من قبل المغول، مما يضع عثمان في موقف حرج لإنقاذه.

ظهور شخصية جديدة: تظهر شخصية غامضة تُدعى “جلاديوس”، يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مجريات الأحداث.

صراعات داخلية وخارجية: يواجه عثمان تحديات جديدة، سواء من الداخل بوجود خونة، أو من الخارج بمواجهة المغول.

يضم الموسم السادس من “المؤسس عثمان” نخبة من النجوم الذين أبدعوا في تجسيد الشخصيات التاريخية، ومن أبرزهم:

بوراك أوزجيفيت في دور عثمان بن أرطغرل.

أوزجه تورير في دور السيدة بالا.

شاغري سينسوي في دور جيركوتاي.

ألكان كيزيلماك في دور ماغنوس.

ألما ترزيك في دور صوفيا.

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