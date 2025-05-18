«كيكووو مريض!!»… التردد الجديد لقناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة HD وكيفية ضبطها بكل سهولة

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية العربية المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي والموسيقي، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة متميزة في قلوب المشاهدين منذ انطلاقها، خاصة بفضل تنوع محتواها الذي يجمع بين الأغاني الخليجية والعربية، والبرامج الترفيهية، وأيضًا فقرة «وناسة بيبي» الموجهة للأطفال. ومع بداية عام 2025، أعلنت إدارة القناة عن تحديث جديد لتردداتها على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لضمان جودة بث أعلى وصورة أوضح بدون تشويش أو تقطيع.

محتوى قناة وناسة

أغاني خليجية وعربية حديثة: تقدم باقة واسعة من الأغاني المصورة لفنانين معروفين.

برامج ترفيهية: فقرات منوعة تستعرض أخبار الفنانين وكواليس تصوير الكليبات.

حفلات موسيقية مباشرة: تغطيات حصرية لعدد من الفعاليات الفنية في الخليج والعالم العربي.

أناشيد وأغاني أطفال: في النسخة الخاصة بالأطفال «وناسة بيبي»، يتم تقديم أغاني تعليمية وأناشيد ممتعة لتعليم الأرقام والحروف.

الترددات الجديدة لقناة وناسة 2025

على قمر نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على قمر عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة وناسة بيبي (الموجهة للأطفال):

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال:

لضمان استقبال القناة بشكل سليم على جهاز الرسيفر، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم. اختر «إعدادات القنوات» أو «التركيب». توجه إلى خيار «البحث اليدوي». أدخل بيانات التردد المناسب (حسب القمر الذي تستعمله). اضغط على «بحث» وانتظر حتى يتم تحميل القناة. بعد الانتهاء، احفظ النتائج واستمتع بمشاهدة قناة وناسة.

مميزات قناة وناسة: