عزومة عيد الأضحى عندك.. طريقة عمل كباب الحلة على أصوله في المنزل

يعتبر كباب الحلة من الأكلات الرسمية في عيد الأضحى المبارك حيث تحمل تلك الوجبة مذاق ونكهة شهية ولكن الكثير من ربات المنازل لا يعرفون الطريقة الصحيحة للتحضير والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة اعداد كباب الحلة في المنزل بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة.

مقادير تحضير كباب الحلة

يعتبر كباب الحلة من الوصفات الشهية سريعة التحضير والتي لا تتطلب الكثير من المكونات وإليكم في السطور التالية المقادير بالتفصيل:

كيلو من اللحمة المقطعة.

كيلو من البصل ويتم تقطيعه إلى حلقات.

مكعب مرقة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

ببريكا.

زبدة.

خطوات تحضير كباب الحلة

يمكنكم الآن بخطوات بسيطة تحضير كباب الحلة من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية يتم الحصول على وعاء بحجم مناسب ويتم رفعه على النار ثم إضافة الزبدة. القيام بإضافة اللحم والانتظار لحين تشويحها لمدة خمسة دقائق. يتم بعد ذلك إضافة كلا من البصل والبهارات، يتم الانتظار قليلًا وترك اللحم لحين أن يكتسب نكهته من باقي المقادير. ثم يتم بعد ذلك إضافة كوب من الماء المغلي وتركه على النار الهادئة لحين النضج وفي حالة الاحتياج للمياه يتم الإضافة.

طريقة عمل الطحينة في المنزل

يتم تناول كباب الحلة عادة مع الطحينة وإليكم في السطور التالية طريقة التحضير: