دلع النونو.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2025 بأعلى جودة وسلي أطفالك

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات الترفيهية الرائدة في عالم الأطفال، إذ تضفي أجواء من البهجة داخل كل منزل من خلال تقديم محتوى غنائي تفاعلي يناسب الصغار بمختلف أعمارهم وتحرص القناة على تقديم برامجها بجودة عالية عبر الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى العديد من العائلات التي تبحث عن محتوى آمن وهادف لأطفالها.

تردد قناة وناسة كيدز 2025 على نايل سات

لمن يعتمد على القمر الصناعي نايل سات، يمكن استقبال قناة وناسة من خلال المعلومات التالية:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

جودة البث: HD

تردد قناة وناسة كيدز 2025 على عرب سات

أما على القمر الصناعي عرب سات، فإليك بيانات التردد المطلوبة للحصول على بث القناة بجودة عالية:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

جودة البث: HD

خطوات ضبط قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال

لتمكين الأطفال من متابعة برامجهم المفضلة دون انقطاع، يمكن ضبط القناة على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

تشغيل جهاز الاستقبال. الدخول إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم. اختيار خيار “التثبيت اليدوي”. تحديد القمر الصناعي المستخدم (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات التردد الموضحة أعلاه. بدء عملية البحث عن القناة. عند ظهور القناة ضمن النتائج، يتم الضغط على خيار “الحفظ” لتثبيتها.

أبرز الأغاني المعروضة على قناة وناسة كيدز

تواصل قناة وناسة تقديم مجموعة مميزة من الأغاني التي تجمع بين الترفيه والتعليم بأسلوب مبسط يجذب الأطفال، ومن بين أبرز الأغاني التي تعرض حاليًا: