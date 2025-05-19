“جهزوا الأضاحي”.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحي 2025 فى السعودية.. عيدكم مبارك

يعد عيد الأضحى 2025 في السعودية من أبرز المناسبات الدينية التي يترقبها المسلمون في جميع أنحاء العالم، فهو عيد ذو طابع خاص يتزامن مع أداء مناسك الحج، ويحتفي المسلمون به عبر ذبح الأضاحي تقربًا لله سبحانه وتعالى وتطبيقًا لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ومع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، تزداد الترقبات في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، وينتظر الجميع رؤية الهلال لتحديد أول أيام شهر ذي الحجة، مما يُحدد معه موعد عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2025 في السعودية

يعتمد موعد عيد الأضحى 2025 في السعودية على رؤية الهلال الشرعية وفق التقاليد الدينية والإسلامية المتبعة، ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون العيد يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، وتُعتبر المملكة العربية السعودية المرجع الرسمي لتحديد بداية شهر ذي الحجة كونها تشرف على أداء مناسك الحج، ويمكن أن يتغير هذا التوقيت إذا تعذر رؤية الهلال في المساء السابق، وبالتالي، في حالة عدم وضوح الهلال يوم 27 مايو 2025، قد يتم تأجيل عيد الأضحى ليبدأ يوم السبت 7 يونيو 2025.

تُعلن السلطات الدينية في المملكة بشكل رسمي عن موعد العيد بعد التحقق من رؤية الهلال الشرعية، وبذلك يتم ترتيب كافة استعدادات العيد ومناسك الحج، فضلًا عن إبلاغ الدول الإسلامية الأخرى لإقامة العيد بنفس التوقيت المعتمد.

الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2025

تشتهر فترة عيد الأضحى 2025 في السعودية بأنها إجازة رسمية تتيح فرصة للاستمتاع بالأجواء الدينية والعائلية المرتبطة بالمناسبة المباركة، تبدأ إجازة العيد عادة من يوم وقفة عرفات، والتي تصادف الخميس 5 يونيو 2025، وتمتد حتى يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 وفق التقديرات الأولية، يأتي ذلك ضمن حرص الحكومة السعودية على منح وقت كافٍ للمواطنين والمقيمين للاحتفال بالمناسبة بتوفير أجواء احتفالية في البلاد، وخصوصًا أن هذه الفترة تتزامن مع فريضة الحج التي تحتضنها المملكة.