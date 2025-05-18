ياسعدكم ياهناكم.. رسميا موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. شوف مرتبك وصل لكام!!

مع اقتراب نهاية شهر مايو الجاري، ازداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صرف الرواتب، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية وتأتي هذه المتابعة في إطار رغبة الكثيرين في التخطيط المالي المناسب قبل حلول الشهر الجديد وقد أعلنت الجهات المعنية في الدولة عن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 اعتبارا من يوم الخميس 22 مايو.

توقيت صرف مرتبات شهر مايو 2025

يتم بدء صرف المرتبات بدءا من يوم 22 ومايو 2025، كما أعلنت الجهات المختصة أن صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة سيتم خلال أيام 8 و11 و12 مايو، وذلك قبل الموعد الرسمي لصرف الرواتب الشهرية وفي هذا السياق، وجه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، دعوة إلى الموظفين لتفادي التزاحم عند استخدام ماكينات الصرف الآلي، مؤكدا أن المرتبات ستكون متاحة بشكل كامل في التوقيت المحدد لكل جهة إدارية وفقا للجدول المعلن.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للمواطنين الحصول على رواتبهم من خلال عدة قنوات رسمية، تشمل:

فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصرف الآلي (ATM) المتاحة على مدار الساعة.

الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية مايو 2025

تم تحديد الرواتب الشهرية لموظفي الجهاز الإداري للدولة خلال شهر مايو 2025 على النحو التالي: