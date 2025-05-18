آحداث نارية جديدة “عثمان”.. استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 بأعلي جودة على الأقمار الصناعية المختلفة

مع تزايد الاهتمام بالدراما التركية، يترقب محبو المسلسل التاريخي الشهير قيامة عثمان عرض حلقته الجديدة 192 ويعرض هذا العمل الضخم أسبوعيا يوم الخميس على شاشة قناة الفجر الجزائرية، التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة ونسبة متابعة مرتفعة في الوطن العربي بفضل تنوع محتواها وجودته وتتميز القناة بعرض مجموعة من الأعمال الدرامية والتاريخية المميزة، كما أنها لا تقتصر على تقديم المسلسلات فحسب، بل تضم أيضا برامج ترفيهية جذابة تناسب مختلف الأذواق، مما يجعلها واحدة من أبرز المنصات التلفزيونية في العالم العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

يُتاح الآن لمحبي القناة متابعة محتواها عبر التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وفق البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 12645

12645 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 الجودة: SD

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

كما تتوفر القناة بجودة عرض عالية الوضوح على القمر الصناعي عرب سات، ويمكن ضبطها عبر المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات

عرب سات التردد: 11034

11034 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ: 3/4

3/4 الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

لضبط القناة ومتابعة محتواها الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية على جهاز الرسيفر: