“حلقة 192 مسلسل قيامة عثمان” ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على الأقمار الصناعية، وذلك لأن قناة الفجر من أهم القنوات الفضائية التي حصدت شعبية بالوطن العربي خلال الفترة السابقة وبالأخص إنها تقوم بنقل العديد من المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل قيامة عثمان التي تعرض مساء كل يوم خميس لكل أسبوع، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحداث المسلسل التركي قيامة عثمان وذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد القناة يكون 12645.

الاستقطاب من خلال أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر على عرب سات

تردد القناة يكون 11034.

الاستقطاب من خلال أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصويب الخطأ 3/4.

خطوات إضافة قناة الفجر على التلفاز

يمكن اتباع عدد من الخطوات اللازمة لإضافة قناة الفجر على جهاز التليفزيون والتي تمثلت على النحو الآتي: