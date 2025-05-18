اشتري هاتف أحلامك بسعر رخيص.. مواصفات وسعر هاتف Galaxy A16

تحرص شركة سامسونج من الحين للآخر على توفير هواتف اقتصادية لتكون في متناول الجميع ويعتبر هاتف Galaxy A16 من أفضل الهواتف التي تحمل مجموعة من المزايا المتنوعة ما بين شاشة عالية الجدة والدقعة مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي بالإضافة لخاصية الشحن السريع والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف.

مواصفات هاتف Galaxy A16

يتمتع هاتف Galaxy A16 بالكثير من المميزات التي جعلت منه أفضل اختيار للكثير من العملاء وإليكم في السطور التالية هذه المواصفات بالتفصيل

المواصفات التفاصيل الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة بثقب في المنتصف متوفرة من نوع Super AMOLED مع مساحة 6.7 إنش بجودة +FHD بدقة 1080×2340 بكسل بكثافة 385 بكسل لكل إنش مع معدل تحديث 90Hz مع سطوع يصل الي 800 شمعة . الذاكرة يحتوي الهاتف على ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت في إصداره الأول والإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعر 6 جيجا بايت. أما بالنسبة للإصدار الثالث فمتوفر بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. المعالج ثماني النواة Mediatek Helio G99 تكنولوجيا 6 نانو الكاميرا خلفية ثلاثية 50+5+2 م.ب. / امامية 13 م.ب. نظام التشغيل اندرويد 14 البطارية 5000 مللي أمبير الألوان يتوفر بأكثر من لون وهما الرمادي والأخضر والأزرق الغامق

سعر هاتف Samsung Galaxy A16