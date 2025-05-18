بعد مفاجأة التأجيل! .. هذا هو الموعد الرسمي الجديد لعرض الحلقة 192 من “المؤسس عثمان” والقنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان واحد من أهم الأعمال الدرامية التركية التي تنال شهرة عالمية وخاصة في العالم العربي، حيث أن المسلسل يمنحك تجربة مليئة بالأحداث المثيرة فضلاً عن تسلسل الأحداث التي تجذب المشاهد لذلك دائمًا ما ينال المسلسل على تفاعل واسع، ومؤخرًا تم الإعلان عن تأجيل الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان وهذا أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك خلال الأسطر التالية سوف نشير إلى الموعد الجديد بعد التأجيل فضلاً عن القنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة 192 من المؤسس عثمان

أعلنت قناة ATV التركية وهي القناة العارضة لمسلسل المؤسس عثمان عن تأجيل عرض الحلقة 192 من المسلسل إلى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2025، كما أنها كشفت عن العرض الترويجي للحلقة الذي جاء بالكثير من الأحداث المثيرة والمزيد من الحماس لجماهير هذا المسلسل، كما أن النسخة المدبلجة إلى اللغة العربية سوف تكون متاحة في اليوم التالي الخميس على قناة الفجر الجزائرية.

أما بالنسبة إلى الأسباب الكامنة وراء تأجيل هذه الحلقة هي اعتبارات إنتاجية خاصة بهذا العمل، حيث تم تحسين عدد من المشاهد وإضافة المزيد من التفاصيل الدقيقة.

تردد الفجر الجزائرية علي نايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية هي القناة العربية التي تنقل أحدث حلقات مسلسل المؤسس عثمان بشكل حصري وبجودة عالية كما أنها تقوم بعرض عدد أخر من المسلسلات التركية، وإليكم أحدث بيانات تردد القناة على النايل سات: