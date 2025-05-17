على الطريقة الهندية .. استخدمي القرنفل لتطويل الشعر وتكثيفه بهذه الخطوات

تسعى كل فتاة للحصول على شعر طويل قوي ناعم وعلى الرغم من تعدد المنتجات الكيميائية الموجودة في الأسواق لمعالجة مشاكل الشعر إلا أنها ليست خالية أيضًا من الآثار الجانبية لذلك يفضل أن يتم الاعتماد على الطرق الطبيعية لأنها أقل ضررًا كما أنها تمنح النتائج المطلوبة، وفي هذا الصدد سوف نشير اليوم إلى طريقة استخدام القرنفل للشعر على الطريقة الهندية.

فوائد القرنفل للشعر

من الجدير بالذكر أن القرنفل من المواد الطبيعية التي تساعد على تعزيز نمو الشعر وتقويته ومنعه من التساقط كما أنه يعالج مشاكل الفروة مثل القشرة، وتكمن فائدته في احتوائه على مركبات مثل اليوجينول التي لها خصائص مضادة للأندروجين، مما يساعد في منع تساقط الشعر كما أن له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا التي تساعد في علاج القشرة والتهابات فروة الرأس.

طريقة استخدام القرنفل للشعر

من أجل الاستفادة من كل الميزات التي تم الإشارة إليها سلفًا لابد من توافر المكونات التالية:

ملعقتان من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت الزيوت.

حبات قرنفل ليست مطحونة.

خطوات التحضير: