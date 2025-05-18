شو سعر ورقة 100$”.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم الأحد 18 مايو 2025

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم، شهد سعر الصرف اليوم حالة من الاستقرار شبه النسبي داخل السوق العراقية المحلية، وسط حالة من التأهب والترقب الشديد لكافة المتعاملين وسط التغيرات التي تحدث في السوق العالمية وليس داخل الدولة فقط، نظرًا للتغيرات والظروف الشائكة من الناحية الاقتصادية والسياسية بكافة أنحاء العالم. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح وفقًا لأخر بيانات صادرة من قبل بورصة الكفاح فأن سعر صرف الدولار شهد استقرار بالرغم من التفاوت البسيط ما بين المكاتب المتنوعة للبيع والشراء وجاء سعر ال100 دولار الأمريكي كالآتي: سعر الدولار في بورصة الكفاح بلغ: 142500 دينار عراقي.

سعر صرف ال100 دولار في البصرة بلغ نحو 142550 دينار عراقي.

مكاتب الصرافة شهدت عدم استقرار وبلغ سعر البيع نحو 142750 وسعر الشراء 142250 دينار كويتي.

أربيل سجل السعر اليوم 142550 دينار والشراء 142400.

اسعار العملات الاجنبية في العراق اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوق الصرف بدولة العراق اليوم حالة من التغيرات الطفيفة في الأسعار، سجل سعر اليورو نحو 109 دينار، أما عن سعر الجنيه الاسترليني في تعاملات اليوم بلغ نحو 130 دينارًا عراقيًا وفقًا لأخر الأسعار المعلنة من قبل المركزي العراقي.

تغيرات وتوقعات سعر الدولار

هناك العديد من العوامل المتنوعة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تغير سعر الصرف وعلى رأسها مدى استقرار الدولة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية المواتية على الساحة العالمية.

لذلك يصعب أن يتوقع سير سعر الدولار الفترة المقبلة سوى بالعمل على تحليل كافة العوامل المحيطة، والسعي لزيادة نسبة الصادرات من أجل توفير العملة وقوة اقتصاد البلد.