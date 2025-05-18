شو سعر ورقة 100$”.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم الأحد 18 مايو 2025

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
شو سعر ورقة 100$”.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم الأحد 18 مايو 2025
شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوق الصرف بدولة العراق اليوم حالة من التغيرات الطفيفة في الأسعار، سجل سعر اليورو نحو 109 دينار، أما عن سعر الجنيه الاسترليني في تعاملات اليوم بلغ نحو 130 دينارًا عراقيًا وفقًا لأخر الأسعار المعلنة من قبل المركزي العراقي.

تغيرات وتوقعات سعر الدولار

هناك العديد من العوامل المتنوعة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تغير سعر الصرف وعلى رأسها مدى استقرار الدولة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية المواتية على الساحة العالمية.
لذلك يصعب أن يتوقع سير سعر الدولار الفترة المقبلة سوى بالعمل على تحليل كافة العوامل المحيطة، والسعي لزيادة نسبة الصادرات من أجل توفير العملة وقوة اقتصاد البلد.
معلومات الكاتب
علاء محمد

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