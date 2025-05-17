ترند كيكة أحمد الزامل في البيت بخطوات بسيطة في خمس دقائق فقط بسرعة جربيها لأطفالك

في الفترة الأخيرة تصدرت كيكة أحمد الزامل التريند على عدد كبير من منصات السوشيال ميديا وخصوصًا الفيسبوك والتيك توك حيث تتمتع هذه الكيكة بمذاق شهي وهي الأكثر شهرة بين محبي الحلويات الغنية بالشوكولاتة، وفي هذا الصدد شوف نشير اليوم إلى طريقة تحضير كيكة أحمد الزامل في البيت خطوة بخطوة.

مكونات كيكة أحمد الزامل بالشوكولاتة

من الجدير بالذكر أن المقادير التي سوف نشير إليها تكفي لتحضير كيكة لخمس أشخاص، وتأتي المقادير المطلوبة على النحو التالي:

علبة من الكيك الشوكلت الجاهز أو يمكن تحضيره في البيت.

كوب من الحليب الشوكلت.

ظرف من دريم ويب.

عدد 4 حبات من الجبن الكيري.

كوب من الكورن الفيلكس بالشوكولاتة.

نصف كوب من الشوكلت باودر أو الكاكاو.

نصف كوب من الشوكلت الذايب.

نصف كوب من الشوكلت الذايب دارك.

خطوات التحضير

بعد توافر كل المقادير التي تم الإشارة إليها سلفًا لابد من إتباع كل الخطوات القادمة بنفس الترتيب لكي تكون الوصفة ناجحة 100%: