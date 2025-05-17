استمتع بالملحمة التاريخية! .. أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

من الجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان التركي ينال شهرة عالمية كبيرة وهو الأعلى مشاهدة في العالم العربي، علمًا بأن الحلقات الجديدة يتم عرضها كل أسبوع، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية في مقدمة القنوات التي تبث هذا المسلسل مدبلج إلى اللغة العربية بشكل مجاني بدون تشفير كل أسبوع، وفي هذا الصدد سوف نشير اليوم إلى أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات

إن كنت من محبي الدراما التركية ومن عشاق المسلسل التركي المؤسس عثمان بالتحدد فمن الطبيعي أنك ترغب في استقبال قناة الفجر الجزائرية في أحدث تردد لها لكي لا تتعرض إلى انقطاع البث، وإليكم أحدث بيانات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

إن كنت ترغب في استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات إليكم أحدث بيانات التردد:

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

في الوقت الراهن يترقب المشاهدين في الوطن العربي الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 192 على قناة الفجر الجزائرية نظرًا لأن هذه القناة توفر المسلسل بجودة بث عالية ومدبلج إلى اللغة العربية، وبالنسبة إلى الحلقات الجديدة يتم عرضها كل خميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر، وحاليًا بدأ العد التنازلي على عرض الحلقة الجديدة.