“الخطـر يقتـرب من عثمـان“ عـرض المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس وأحداث صادمة في هـذا الموعد على قناة الفجر الجزائرية

في خطوة أثارت اهتمام عشاق الدراما التاريخية، أعلنت قناة ATV التركية عن تأجيل عرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان” بسبب بث المباراة النهائية لكأس تركيا في نفس توقيت العرض المعتاد، مع اقتراب موعد العرض الجديد، يترقب الجمهور العربي هذه الحلقة التي من المتوقع أن تحمل تحوّلات كبيرة في مسار القصة وبناء الدولة العثمانية

المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس

قناة ATV التركية: الأربعاء 21 مايو 2025، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة).

قناة الفجر الجزائرية: الخميس 22 مايو 2025، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُعرض الحلقة مترجمة إلى العربية.

تردد قناة ATV التركية

يمكن للمستخدمين ضبط قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد التالي:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز أحداث الحلقة 192

تشهد الحلقة 192 تطورات درامية مثيرة، حيث يواجه عثمان تحديات جديدة تشمل خيانة من المقربين، وأسر تورغوت، ومواجهات حاسمة مع المغول، كما يشير الإعلان الترويجي إلى ظهور شخصية جديدة قد تلعب دورًا محوريًا في الأحداث القادمة، مما يزيد من حماس المشاهدين وترقبهم للحلقة المقبلة.

متابعة الحلقة عبر الإنترنت

بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية، يمكن متابعة الحلقة 192 مترجمة عبر منصات إلكترونية مثل “قصة عشق” و”نور بلاي”، وكذلك عبر بعض قنوات اليوتيوب التي تقدم الحلقات بجودة عالية.