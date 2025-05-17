“شــوف هتمتحــن أمتــى“ موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للابتدائي والاعدادي والثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة. تختلف مواعيد الامتحانات حسب المرحلة الدراسية، وفيما يلي التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

صفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي)

بداية الامتحانات: 21 مايو 2025

نهاية الامتحانات: 29 مايو 2025

تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الفترة من 17 إلى 21 مايو 2025.

الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي):

بداية الامتحانات: 31 مايو 2025

نهاية الامتحانات: 4 يونيو 2025

الدبلومات الفنية (نظامي 3 و5 سنوات):

بداية الامتحانات: 27 مايو 2025

نهاية الامتحانات: 12 يونيو 2025

الثانوية العامة:

بداية الامتحانات: 15 يونيو 2025

نهاية الامتحانات: 10 يوليو 2025

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في بعض المحافظات

محافظة الجيزة:

المرحلة الابتدائية: تبدأ الامتحانات في 22 مايو 2025 وتستمر حتى 27 مايو 2025.

المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات في 22 مايو 2025 وتنتهي في 27 مايو 2025.

محافظة القاهرة:

المرحلة الابتدائية: تُجرى الامتحانات خلال الفترة من 21 مايو حتى 27 مايو 2025.

المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات في 31 مايو 2025 وتستمر حتى 4 يونيو 2025.

ملاحظات هامة

تعقد امتحانات المواد التي لا تُضاف إلى المجموع في الفترة من 17 إلى 21 مايو 2025.

تُجرى امتحانات المجالات العملية للإعدادية المهنية من 17 إلى 19 مايو 2025.

تُعقد امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 20 و21 مايو 2025.

يُرجى من الطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للحصول على الجداول التفصيلية الخاصة بكل مرحلة دراسية.