أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 17-5-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الثبات في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات الصاغة، فيما أن ذلك يأتي تزامنًا مع عُطلة البورصة العالمية للذهب، ويمكنك التعرف على سعر الجرام الواحد بمختلف الأسواق المعنية بالبيع أو الشراء، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الذهب بناءً على التحديثات الأخيرة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36 ألف و240 جنيهًا وهو من وزن 8 جرامات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار “24” نحو 5177 جنيهًا للبيع، وللشراء بلغ نحو 5154 جنيهًا.

نظير أن سعر الجرام من عيار “21” سجل نحو 4530 جنيهًا بيع، وشراء 4510 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار “14” نحو 3020 جنيهًا للجرام الواحد.

أما عن قيمة مصنعية الذهب فهي تتراوح من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد داخل كافة محلات الصاغة.

نصائح عند شراء الذهب

أما عن النصائح الواجب اتباعها عند شراء الذهب، فجاءت كما يأتي:-