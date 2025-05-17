“هل سيمــوت نــوح“ مسلسل القلب الأسود الحلقة 33 على قناة Show TV التركية

في الحلقة 33 من المسلسل التركي “القلب الأسود” (Siyah Kalp)، تتصاعد الأحداث بشكل درامي مثير، حيث تتكشف العديد من الأسرار وتُواجه الشخصيات تحديات جديدة تعيد تشكيل مساراتهم، تبدأ الحلقة بتطورات مفاجئة، حيث يقرر نوح وملك الاقتراب من عائلة والدتهما سومرو، مما يؤدي إلى مواجهات محتدمة مع أفراد العائلة، وخاصة جيهان وسيفيلاي، تحاول سومرو جاهدة إبعاد توأمها عن العائلة، لكن القدر يجمعهم مجددًا، مما يفتح الباب أمام صراعات جديدة.

مسلسل القلب الأسود الحلقة 33

تعرض سومرو لضغوط كبيرة بسبب اتهامات من زوجها السابق صمد شانسالان، مما يدفعها لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغير مجرى الأحداث، تتوالى الأحداث مع تصاعد التوتر بين الشخصيات، حيث يُظهر الإعلان الترويجي للحلقة لحظات درامية مشوقة، منها مشهد يُلمح إلى وداع محتمل لشخصية نوح، مما يزيد من ترقب المشاهدين.

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل “القلب الأسود” أسبوعيًا على قناة Show TV التركية، وذلك كل يوم خميس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يُبث المسلسل على بعض القنوات العربية مثل دراما ألوان والفجر الجزائرية، كما يتوفر عبر منصات البث الرقمي مثل “قصة عشاق”، مما يتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت ومن أي مكان.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم الأتراك، أبرزهم: