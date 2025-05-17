تردد وناسة لولو الجديد رجع تاني يا أطفال.. ثبتها فـي ثواني

حظيت قناة وناسة بشعبية هائلة في الفترة القليلة الماضية، عقب ما تقدمه من محتوى طفولي وكرتوني أكثر من رائع، ناهيك عن البرامج التعليمية والترفيهية المميزة التي تقوم ببثها القناة على مدار الساعة، بالإضافة إلى أنها أصبحت هي الأكثر شهرة وشعبية من بين القنوات الطفولية الأخرى، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة الأول على القمر الصناعي

ويمكنك القيام بإستقبال تردد وناسة الأول على القمر الصناعي لمتابعة أبرز ما تقدمه القناة على مدار الساعة، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد القناة 11270.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد وناسة الثاني

ويمكنك التعرف على التردد الأخر لقناة وناسة أطفال، كما في البيانات المتمثلة بالأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة الحديث 11270.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

استقطاب وناسة أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-