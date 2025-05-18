“بكام كرتونة البيض بالأسواق” أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الأحد 18 مايو 2025

استقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الأحد الموافق 18 مايو الحالي 2025 مع بدء التعاملات، حيث جاء ذلك الثبات بعد حالة الانخفاض التي شهدتها الأسعار الفترة القليلة الماضية، فيما يختلف السعر في المزرعة عما يصل إلى المستهلك ويكون بناء على تكلفة التنقل والأرباح التي تختلف من مكان لأخر ومن محافظة لأخرى.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

بلغت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن مع بدء التعاملات الصباحية لتكون ما يلي:

كيلو الفراخ البيضاء بلغ بالمرزعة 88 جنيه ويصل للمستهلك بقيمة 100 جنيه.

كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن 87 جنيه ويصل للمستهلك بقيمة 100 جنيه.

كيلو الفراخ امهات بيضاء بلغ 62 جنيه، أما بالنسبة لكيلو الفراخ البلدي بلغ 120 جنيه.

كيلو البانيه بلغ الآن 200 جنيه، أما بالنسبة لكيلو الأوراك بلغ ما بين 100 إلى 110 جنيه.

كيلو الأجنحة بلغ ما بين 60 إلى 65 جنيه، أما بالنسبة لزوج الحمام بلغ 170 جنيه.

كيلو البط بلغ الآن 160 جنيه، كيلو الأرانب بلغ الآن 140 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم في الأسواق

بلغ سعر الكتكوت الأبيض، ليتراوح الآن ما بين 25 إلى 25.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو، ليتراوح الآن ما بين 13 إلى 14 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت المشعر، ليتراوح الآن ما بين 7.5 إلى 8 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت البلدي الحر، ليتراوح الآن ما بين 7 إلى 7.5 جنيه.

سعر البيض اليوم الأحد 18 مايو 2025