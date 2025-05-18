“ودك تعرف ايش هي”؟! آلية التسجيل الإلكتروني للصف الأول ورياض الأطفال 1447 للعام الدراسي الجديد

البحث عن آلية التسجيل الإلكتروني للصف الأول ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1447 رائج خلال الساعات الآخيرة من قِبل جميع أولياء الأمور، لذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر المنصة الرسمية عن فتح باب التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني والتي من خلالها يتم توفير كافة الخدمات اللازمة بشكل رقمي سواء الإجابة عن استفسارات علمية للطلاب أو أسئلة تخص شروط ومواعيد الالتحاق بالمدارس.

آلية التسجيل الإلكتروني للصف الأول ورياض الأطفال 1447

أوضحت وزارة التعليم أن آلية التسجيل الإلكتروني للصف الأول ورياض الأطفال 1447 يتم عبر منصة نور ويأتي هذا في إطار تسهيل العملية عليهم، حيث تتيح هذه المنصة التقنية خدمات شاملة ويمكن التسجيل فيها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أدخل على منصة نور باستخدام حساب “نفاذ” الوطني الموحد.

اطلع على التعليمات.

حدد الطفل المُراد تسجيله من قائمة الأبناء.

أرفق بيانات السكن والعنوان الوطني بدقة.

اختر المدرسة المناسبة ضمن النطاق الجغرافي للأسرة.

موعد التسجيل الإلكتروني للصف الأول ورياض الأطفال في السعودية

الصف الأول الابتدائي: بدأ التسجيل في 8 شوال 1446، وسوف يستمر حتى 22 يونيو 2025.

يُقبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً.

رياض الأطفال: يتم التسجيل بناءً على مستويات محددة تتبع تاريخ الميلاد والاشتراطات المُعلنة.

شروط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

لضمان قبول الطالب وضعت الوزارة مجموعة من الشروط، تشمل:

أن يكون الطفل سعودي الجنسية أو يحمل إقامة سارية للوافدين.

أن يكون عمر الطالب بين 4 و 6 سنوات لمرحلة رياض الأطفال.

إتمام فحص طبي شامل معتمد من الجهات المختصة.

توفر شهادة ميلاد أو وثائق ثبوتية للطالب.

تسجيل عنوان إقامة دقيق لتحديد المدرسة المناسبة.

أولوية القبول للصف الأول الابتدائي تُمنح للأطفال الذين أتموا مرحلة رياض الأطفال.

الفئات المستهدفة للتسجيل في نظام نور

أعلنت الوزارة عن الفئات المؤهلة للتسجيل في نظام نور، ومنها:

أبناء العاملين في قطاع التعليم.

الأطفال السعوديين المولودين بين 2 أكتوبر 2018 و 1 أكتوبر 2019.

أبناء المقيمين الذين يحملون إقامة سارية المفعول.

طلاب التربية الخاصة وفق الضوابط المُعتمدة.

أهمية نظام نور

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التعليم لضمان تنظيم العملية التعليمية وتيسير إجراءات التسجيل، بما يُعزز كفاءة النظام التعليمي ويضمن التحاق الأطفال بالمدارس المناسبة.