“ســار للجميع” بنك الخرطوم يكشف عن رقم واتساب لحل كل مشاكل تطبيق بنكك اثناء فتح حساب بنك الخرطوم

أتاح البنك خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، والتي تمكّن العملاء من فتح حساب بنكي بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. من خلال الموقع الرسمي للبنك أو تطبيق “بنكك”، يمكن للمستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية، ورفع نسخة من بطاقة الهوية القومية، وإتمام إجراءات التحقق بشكل إلكتروني. وتُعد هذه الخدمة خطوة مهمة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين في مختلف أنحاء السودان.

انواع حسابات بنك الخرطوم

يقدم فتح حساب بنك الخرطوم مجموعة من أنواع الحسابات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتشمل الحساب الجاري الذي يتيح للعميل إدارة أمواله بشكل يومي مع إمكانية إصدار دفتر شيكات، وحساب التوفير الذي يساعد على ادخار الأموال مع الحصول على أرباح دورية، بالإضافة إلى الحساب الاستثماري الذي يمنح العميل فرصة لتنمية أمواله وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.

كما يوفر البنك حسابات خاصة بالشباب والطلاب، وحسابات بالعملات الأجنبية، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار نوع الحساب الأنسب لأهدافهم المالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر واتساب

لفتح حساب في بنك الخرطوم عبر واتساب، يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

احفظ رقم بنك الخرطوم الرسمي على واتساب وهو: +249 15 666 1000 افتح تطبيق واتساب وابدأ محادثة جديدة مع الرقم. أرسل كلمة “فتح حساب” أو أي رسالة ترحيبية. سيظهر لك روبوت دردشة تلقائي من بنك الخرطوم يطلب منك بعض البيانات الأساسية. أدخل الاسم الكامل، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، والعنوان. قم برفع صورة واضحة من بطاقة الهوية القومية (أمامية وخلفية). أكمل خطوات التحقق كما يُطلب منك في الدردشة. بعد المعالجة، سيتم إشعارك بفتح الحساب وإرسال بياناتك البنكية.

هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتُعد من أسهل الطرق لفتح حساب في بنك الخرطوم دون الحاجة لزيارة الفرع.