«ذهبك بيغلى ومش ناوي يهدى».. بنهاية التعاملات ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعالميًا اليوم السبت 17 مايو 2025.. و«عيار 21» يكسر التوقعات!

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية اليوم السبت 17 مايو 2025 تحركات واضحة في الأسعار، مدفوعة بعوامل اقتصادية معقدة تتداخل فيها السياسة النقدية العالمية مع التقلبات الجيوسياسية، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار المعدن الأصفر، خاصة عيار 21 الذي يعد الأوسع انتشارًا بين أوساط المستهلكين المصريين، ويأتي هذا الارتفاع وسط إقبال ملحوظ على شراء الذهب كوسيلة لحفظ القيمة في ظل مخاوف من استمرار اضطراب الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 مايو 2025

سجّل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بسعره يوم أمس، ليُواصل بذلك صعوده البطيء ولكن المتواصل منذ بداية الشهر الجاري.

العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) عيار 24 5154.25 5177.25 عيار 22 4724.25 4745.75 عيار 21 4510.00 4530.00 عيار 18 3865.75 3882.75

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب (عيار 21، وزن 8 جرام): 36240 جنيهًا مصريًا

أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت

سجلت الأوقية الذهبية اليوم في الأسواق العالمية:

الوحدة سعر الشراء (دولار) سعر البيع (دولار) الأوقية 3203.02 3204.14

العيارات عالميًا