سكودا أوكتافيا تفاجئ الجميع بتراجع 200 ألف جنيه مرة واحدة

تصدرت سياراة سكودا أوكتافيا محركات البحث خلال الساعات الماضية، مما أصدرت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، عن تخفيض أسعار السيارات من هذا النوع مما وصلت إلى 200 ألف جنيه على مدار شهر مايو الحالي، ناهيك عن أن السيارة يأتي سعرها الرسمي نحو مليون جنيه و799 جنيه بالنسبة للفئة الأولى ” Suite”، ناهيك عن أن الفئة الثالثة ” Loft” بلغ سعرها 2 مليون و199 ألف جنيه في المحلات والمعارض التجارية المتخصصة في بيع السيارات بمختلف الماركات على مستوى الجمهورية.

تفاصيل عن سيارة سكودا أوكتافيا

أما عن التفاصيل المتمثلة في سيارات سكودا أوكتافيا عند القيام بشراءها، بناءً على ما يلي:-

يبلغ محرك أوكتافيا 2025 إلى 1.4.

ذات قوة 150 حصانًا.

ناهيك عن أن ناقل الحركة يصل إلى 8 سرعات.

اقتصادية بشكل كبير فيما تستهلك 5.5 لتر لكل 100 كم.

بالإضافة إلى سرعتها العالية التي تتجاوز الـ 223 كم على الساعة.

تسارع السرعة يبدأ من 0 لـ 100 كم في 8.7 ثواني.

تمتلك نظام صوتي متطور مما يضم نحو 8 مكبرات صوت وكذلك شاحن.

سيارة أوكتافيا مزودة بذاكرة وخاصية التدليك.

مزايا سيارة أوكتافيا الحديثة

وعن باقي المميزات التي يمكنك معرفتها عن سيارة أوكتافيا 2025، فجاءت كما يأتي:-