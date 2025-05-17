بعد اخر ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 بختام التعاملات عند آخر ارتفاع سجلته، أمس، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاع عند مستوى 3190 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم والسبائك

أسعار سبيكة الذهب اليوم، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:

الوزن السعر بالجنيه 1 جرام 5355 جنيهًا 2.5 جرام 13200 جنيهًا 5 جرامات 26276 جنيهًا 10 جرامات 52531 جنيهًا 31 جرامًا 163248 جنيهًا 50 جرامًا 267750 جنيهًا 100 جرامًا 535500 جنيه

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 36240 جنيهًا بحسب آخر تحديث رسمي من الأسواق المحلية، ويعكس هذا السعر الحالة المستقرة للطلب والعرض في السوق في ظل التغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5177 جنيهًا دون مصنعية، فيما سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا نحو 4530 جنيهًا، أما الذهب عيار 18 فقد بلغ 3882 جنيهًا، ما يجعل الخيارات متاحة أمام مختلف شرائح المستثمرين والمشترين العاديين.

السعر العالمي لأوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 3190 دولارًا، ويُعد هذا الارتفاع امتدادًا للموجة التصاعدية التي يشهدها الذهب منذ مطلع العام الجاري بفعل الأزمات الاقتصادية والتضخم في الأسواق العالمية.

متوسط مصنعية سبائك الذهب

تشير البيانات إلى أن مصنعية ودمغة سبيكة الذهب وزن 1 جرام تتراوح بين 75 إلى 85 جنيهًا، أما وزن 2.5 جرام فقد بلغ 66 جنيهًا، والوزن 5 و10 جرامات بلغ 60 جنيهًا لكل منهما، بينما وصلت مصنعية سبيكة 20 جرامًا إلى 56 جنيهًا.