هل توقف بنكك؟ بيان هام من بنك الخرطوم لجميع العملاء حول التطبيق

واجه بعض عملاء بنك الخرطوم، صعوبة في الدخول إلى حساباتهم البنكية وخاصة تطبيق بنكك، كونه من أهم المنصات الرسمية التي تُسهل على العملاء في إنهاء خدماتهم ومعاملاتهم المصرفية بشكل سريع في أي مكان وبأي وقت دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ولذا قام البنك بإصدار بيان لطمأنينة عملائه الكرام سواء المقيمين منهم أو من هم خارج البلاد السودانية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

توضيح هام من بنك الخرطوم

أكد بنك الخرطوم في بيان له مؤخرًا أنه ضمن الجهود المبذولة والمستمرة لتعزيز جودة الخدمات وكافة التحديثات البنية التحتية التقنية المقدمة للعملاء، فتم توقف كافة أنظمة البنك من يوم الخميس الماضي 15 مايو 2205 وحتى نهاية أمس الجمعة، فيما عادت الخدمات تدريجيًا سواء على الموقع الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق بنكك، لذلك لا يوجد أي قلق أو خوف بشأن حسابات العملاء البنكية، مشيرًا أنه في غضون الساعات الماضية سيعود العمل بشكل طبيعي وملائم أمام العملاء من أجل إنهاء خدماتهم المصرفية بكل سهولة.

تحديث تطبيق بنكك بنك الخرطوم

ويتطلب من جميع عملاء بنك الخرطوم إجراء تحديثات مستمرة على تطبيق بنكك، لكي لا يواجه العميل أي صعوبة عند استخدامه، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-