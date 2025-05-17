«أوبو تضرب السوق الصيني بهواتف خارقة!» الكشف رسميًا عن سلسلة «Oppo Reno 14» الجديدة كليًا بمواصفات جبارة وسعات تخزين هائلة حتى 1 تيرابايت

أعلنت شركة Oppo رسميًا عن أحدث إصداراتها من سلسلة Reno التي طال انتظارها، حيث تم الكشف عن سلسلة Oppo Reno 14 لأول مرة داخل السوق الصيني، لتشكل نقلة قوية في فئة الهواتف المتوسطة والمتوسطة العليا، مستهدفة شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي والتصميم العصري والتقنيات المتقدمة، وتأتي السلسلة خلفًا لهواتف Reno 13 التي تم طرحها في نوفمبر من العام الماضي، وهذه المرة ركزت أوبو على تقديم خيارات واسعة من حيث الأداء والكاميرات والبطارية، وذلك من خلال إطلاق هاتفين رئيسيين ضمن السلسلة: Oppo Reno 14 وOppo Reno 14 Pro.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14

الوزن والأبعاد: 187 جرام / 157.9 × 74.7 × 7.3 مم

الخامات: زجاج بالكامل مع إطار من الألومنيوم

المتانة: مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 / IP69

الشبكات: دعم شريحتين 5G + دعم eSIM / لا يدعم كارت ميموري

الشاشة: نوع AMOLED بحجم 6.59 بوصة دقة 1256 × 2760 بكسل كثافة 460 بكسل لكل بوصة معدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ طبقة حماية Crystal Shield Glass

المعالج: MediaTek Dimensity 8350 ثماني النواة تردد يصل إلى 3.35GHz معمارية 4 نانومتر معالج رسومي Mali-G615

النظام: واجهة ColorOS 15 مبنية على Android 15

الذاكرة: 256 جيجا + 12 جيجا رام 512 جيجا أو 1 تيرا + 16 جيجا رام نوع الذاكرة LPDDR5X / UFS 3.1

الكاميرا الأمامية: 50 ميجا بكسل، تصوير فيديو حتى 4K@60fps

الكاميرا الخلفية: رئيسية 50 ميجا بكسل OIS Telephoto بدقة 50 ميجا بكسل (زووم حتى 3.5x) Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل تصوير فيديو بدقة 4K@60fps مع دعم EIS

الصوت والمستشعرات: سماعات Stereo مستشعر بصمة أسفل الشاشة دعم فتح القفل بالتعرف على الوجه NFC + IR Blaster + مستشعر تقارب حقيقي

البطارية: 6000 مللي أمبير – شحن سريع 80W + شحن عكسي

الألوان: الأسود – الأبيض – الأخضر

الأسعار في الصين:

نسخة 256 جيجا + 12 جيجا رام: 390 دولار

نسخة 512 جيجا + 16 جيجا رام: 460 دولار

نسخة 1 تيرا + 16 جيجا رام: 530 دولار

مواصفات Oppo Reno 14 Pro – النسخة الأقوى

نفس التصميم والمميزات العامة لهاتف Reno 14

الاختلافات الأساسية: الوزن: 201 جرام الشاشة: أكبر بقياس 6.83 بوصة / كثافة 450ppi المعالج: Dimensity 8450 / معالج رسومي Mali-G720 العدسة الواسعة أصبحت بدقة 50 ميجا بكسل البطارية: 6200 مللي أمبير + دعم شحن لاسلكي 50 وات



الأسعار الرسمية في الصين: