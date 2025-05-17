«هتتذاع امتى؟» رسميًا موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة | اللحظة المنتظرة لعودة مالهون واحداث هتفاجأك

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل بين عشاق الدراما التاريخية، أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل «قيامة عثمان» عن تأجيل عرض الحلقة 192 التي كان من المقرر بثها خلال الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة تداخل بثها مع حدث رياضي بارز يشهده التلفزيون التركي، ويعد مسلسل قيامة عثمان من أكثر الأعمال التركية متابعةً في العالم العربي، وقد أحدث هذا التأجيل حالة من الترقب بين محبي المسلسل الذين كانوا ينتظرون متابعة تطورات القصة التاريخية.

الموعد الرسمي الجديد لعرض الحلقة 192 بعد التأجيل

سيتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا عبر قناة ATV التركية.

أما بالنسبة للعرض المترجم على القنوات العربية، فمن المتوقع أن يبث في اليوم التالي أو بعده بيومين، عبر شاشات مثل: قناة الفجر الجزائرية قناة تونسنا



القنوات الناقلة لحلقة «قيامة عثمان 192»

قناة ATV التركية: هي القناة الرسمية التي تقوم بإنتاج وبث المسلسل داخل تركيا. القنوات المترجمة: وتشمل الفجر الجزائرية، تونسنا، وعدد من القنوات الفضائية الأخرى التي اعتادت على نقل حلقات المسلسل مترجمة إلى اللغة العربية.

لماذا تم تأجيل الحلقة؟

هذا التأجيل يعود إلى حدث رياضي كبير تم بثه على قناة ATV، مما استدعى تغيير الجدول الزمني الخاص بالحلقات لتفادي ضعف نسبة المشاهدة الناتج عن تداخل البث بين المسلسل والمباراة، وتهدف إدارة القناة إلى ضمان وصول الحلقة إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين، لاسيما وأن الحلقة المقبلة تحمل تطورات درامية قوية ضمن السياق العام للمسلسل.

ماذا ينتظرنا في الحلقة 192؟

من المنتظر أن تكون الحلقة 192 من قيامة عثمان إحدى الحلقات المفصلية في أحداث الموسم السادس، حيث يتوقع أن تشهد مواجهات دامية بين عثمان وأعدائه القدامى، كما ستكون هناك مفاجآت سياسية وتحولات في مواقف بعض الشخصيات المحورية داخل الدولة العثمانية.