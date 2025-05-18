خطوات تنزيل تردد قناة atv التركية الجديد على نايل وعرب سات 2025 .. ثبتها بجودة عالية

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة atv التركية حيث تعتبر قناة atv من أهم القنوات التركية التي تقوم بعرض المسلسلات التركية المختلفة والمتنوعة والدراما التركية المميزة ومن أهم المسلسلات التي يتم عرضها عبر شاشة قناة atv التركية مسلسل المؤسس عثمان المسلسل التاريخي الأشهر في تاريخ الدراما التركية والذي يحكي قصة قيام الدولة العثمانية والفتوحات الاسلامية في هذه الحقبة الزمنية من التاريخ العثماني ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة atv التركية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة atv التركية

يبحث الكثير من متابعي ومحبي مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة atv التركية والذي يعتبر من أقوى المسلسلات التركية الدرامية في الوطن العربي والشرق الأوسط ويحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الاخيرة الماضية ويتم عرض حلقة واحدة اسبوعيًا يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة atv التركية وذلك عبر التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10796

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

بعد تنزيل تردد قناة atv التركية يبحث الكثير من متابعي المسلسل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 والتي كان من المتوقع عرضها خلال يوم الأربعاء الماضية عبر شاشة قناة atv التركية ولكن تم تأجيل عرض الحلقة بسبب مباريات كأس تركيا والتي سيتم عرضها خلال الاسبوع القادم وعبر شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس القادم.