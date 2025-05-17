ليفربول دائما في الصدارة .. ترتيب الدوري الانجليزي مع أبرز هدافي الدوري الممتاز 2025

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن ترتيب الدوري الانجليزي حيث اقتربت مباريات الدوري الانجليزي على الانتهاء بعد حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول الذي يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة ويريد الكثير من جماهير الدوري الإنجليزي التعرف على ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد في المباراة الاخيرة.

ترتيب الدوري الانجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي صراع كبير على المربع الذهبي وذلك خلال الجولات الاخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تفصلنا مباريات قليلة على إسدال الستار عل هذا الموسم القوي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيث تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة أمام نظيره تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول في المركز الاول برصيد 83 نقطة. ارسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة. نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. تشيلسي في المركز الرابع برصيد 66 نقطة. أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

هدافي الدوري الانجليزي

بعد التعرف على ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم يبحث الكثير من جماهير كرة القدم الانجليزية عن هدافي الدوري الانجليزي حيث يتربع الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك برصيد 28 هدف.